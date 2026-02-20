Warum Vergewaltiger auch den Schein abgeben musste

Was viele vermutlich nicht wissen: Nicht nur Verkehrsdelikte können zu einem Entzug der Lenkberechtigung führen. Im Gesetz sind auch weitere Straftaten angeführt, die die Verkehrszuverlässigkeit gefährden können. Wie das geht und wie lange der Führerschein weg ist, erklärt die „Krone“.
Damit hatte ein wegen Vergewaltigung Verurteilter nicht gerechnet: Drei Monate nach dem Urteilsspruch vom 17. Juni 2025 im Landesgericht Wels flatterte dem Hausruckviertler unerfreuliche Post ins Haus: Mit Bescheid der Landespolizeidirektion OÖ wurde ihm seine Lenkberechtigung für die Dauer von zehn Monaten entzogen.
