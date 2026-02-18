Unbelievable, but true
Tenth gold medal! Kläbo raises the bar
Superstar Johannes Hösflot Kläbo is only the second athlete after speed skater Eric Heiden (USA) to win five gold medals at the same Games. On Wednesday in Tesero, the Norwegian increased his total number of Olympic victories to ten with team sprint gold alongside Einar Hedegart, further cementing his status as the best winter athlete in the all-time rankings.
Norway won ahead of the USA and Italy. The ÖSV duo Michael Föttinger/Benjamin Moser finished seventh in the qualification and also seventh in the grand final of the best 15 teams.
Sweden wins gold
Gold in the women's event went to Sweden's Maja Dahlqvist and Jonna Sündling, just 1.4 seconds ahead of a surprisingly strong Switzerland. Nadine Fähndrich launched an attack on Sweden in the final section, while Germany took bronze with Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER).
Heidi Bucher, only 19, and Magdalena Scherz, 24, put in a strong performance. After finishing eighth in the qualification, the duo from Tyrol and Burgenland achieved their hoped-for top 10 place with tenth place.
Cross-country skiing – Men, Team Sprint Skating (in Tesero):
Gold: Einar Hedegart/Johannes Hösflot Kläbo (NOR)
Silver: Ben Ogden/Gus Schumacher (USA)
Bronze: Elia Barp/Federico Pellegrino (ITA)
Cross-country skiing – women, team sprint skating (in Tesero):
Gold: Jonna Sundling/Maja Dahlqvist (SWE)
Silver: Nadja Kälin/Nadine Fähndrich (SUI)
Bronze: Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER)
This article has been automatically translated,
read the original article here.
