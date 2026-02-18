Erst Schneemassen, dann kommt endlich der Frühling

Bis zu 20 Grad in der kommenden Woche

Der Wintereinbruch wird recht kurz, schon am Freitag sind bis zu sieben Grad drin, am Samstag bis zu zehn. So richtig frühlingshaft wird es dann ab dem Sonntag, wo uns aus Westen zunehmend milde Luftmassen vom Atlantik erreichen. Fünf bis 14 Grad sprechen schon eine klare Sprache, am Montag winken acht bis 16, am Dienstag acht bis 17 Grad.