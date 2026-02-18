Ehefrau in „Liebeszelle“ erwürgt: Zehn Jahre Haft

Richter geht von Streit in „Liebeszelle“ aus

„Die Kammer wertet das Geschehen – wie angeklagt – als Totschlag. Wir sehen ihre Version eines Sex-Unfalls als widerlegt“, erklärte der Vorsitzende Richter laut „Bild“. Man vermutet einen anderen Tatablauf, die A. vor Gericht präsentierte. „Sie haben ihre Ehefrau belogen. Franziska ging davon aus, dass sie wenige Tage später entlassen werden. Sie hatte bereits alles für die bevorstehende Entlassung vorbereitet. Als sie erfuhr, dass sie erst zu einem späteren Zeitpunkt entlassen werden, kam es mutmaßlich zu einem Streit“, so der Richter.