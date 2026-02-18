Historische Chance! Austria brennt auf Halbfinale

Dank teamerfahrener Superabwehr um Torfrau Jasmin Pal und der Dreierkette mit Carina Wenninger, Kathi Schiechtl und Gini Kirchberger. „Ich würde wohl mein Leben darauf wetten, dass es gut ausgeht, wenn wir zusammenspielen“, so Kapitänin Wenninger – Kirchberger: „Ich vertraue den Mädels blind. Wir kennen uns sehr lange und unsere Stärken.“ Die Chance auf das erste Halbfinale eines heimischen Frauenklubs? Gini: „Ich bin gekommen, um zu träumen. Das mit diesem Team zu erleben...“