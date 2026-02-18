Historische Chance! Austria brennt auf Halbfinale

„Alle ins Stadion!“ Die Austria Frauen kämpfen am Mittwoch vor möglichst vielen Fans um den Halbfinaleinzug im Women‘s Europa Cup. Dafür muss in der Generali-Arena Sparta Prag ausgeschalten werden. Es wäre auch für den heimischen Klubfußball top, noch nie kam ein Frauenteam europäisch in die Top 4.
Die Austria oder ein heimisches Team in einem Europacup-Halbfinale – davon liest du normalerweise ja nur in Geschichtsbüchern“, brennt Trainer Stefan Kenesei. „Auch wir wollen uns jetzt einen Eintrag sichern. Und das bei der ersten Teilnahme.“
Austrias Frauen können im Women’s Europa Cup am Mittwoch (19.30, live auf krone.tv) in der Generali-Arena gegen Sparta Prag Historisches schaffen, nach dem Hinspiel-0:0 als erstes violettes Team seit Robert Sara und Co. 1983 in ein internationales Halbfinale stürmen. Und das vor vielen Fans. Veilchen-Motto: „Alle ins Stadion!“ Der klubeigene Frauen-Rekord liegt bei 3004 Besuchern im Königsliga-Play-off im September gegen Paris FC. Kenesei: „Viele Fans, erstmals der VIP-Klub offen – das ist besonders und bedeutet uns viel.“
So soll auch Sparta, vom Österreicher Michi Steiner trainierter, offensivstarker Liga-Leader Tschechiens, eliminiert werden. „Ich glaube, dass wir die Mittel haben, auch dieses Topteam auszuschalten“, sagt Kenesei – und präzisiert: „Wir müssen es im Ballbesitz und beim Umschalten genauer fertig spielen. Defensiv wissen wir, dass wieder die Null stehen kann.“
Dank teamerfahrener Superabwehr um Torfrau Jasmin Pal und der Dreierkette mit Carina Wenninger, Kathi Schiechtl und Gini Kirchberger. „Ich würde wohl mein Leben darauf wetten, dass es gut ausgeht, wenn wir zusammenspielen“, so Kapitänin Wenninger – Kirchberger: „Ich vertraue den Mädels blind. Wir kennen uns sehr lange und unsere Stärken.“ Die Chance auf das erste Halbfinale eines heimischen Frauenklubs? Gini: „Ich bin gekommen, um zu träumen. Das mit diesem Team zu erleben...“
„Man merkt die Harmonie“
So sieht’s auch Pal: „Man merkt die Harmonie bei uns. Es wäre besonders, Geschichte zu schreiben.“ Schiechtl, nach Schlag auf das Knie wieder fit: „Mit der Austria im Halbfinale – das wäre ein historischer Erfolg.“
