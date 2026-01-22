Ott: Größter Spionageprozess seit Jahrzehnten

Ebenfalls unter dieser Aktenzahl tätigt er Fingerabdruck-Abfragen zu einem ehemaligen russischen Geheimdienst-Offizier, der sich ins Ausland abgesetzt hatte. „S. ist beim Putin-Regime in Ungnade gefallen und muss aus Russland fliehen“, sagt der Staatsanwalt. Russland habe wissen wollen, wo sich dieser nun aufhält.„Auf dem ersten Blick wirkt es wie kompetente und rasche Polizeiarbeit, wie sie sein sollte. Nur, dass es die Sachverhalte gar nicht gibt.“ Stets habe er vorgegeben, in dienstlichem Auftrag in streng vertraulichen Causen zu handeln.