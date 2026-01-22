Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geschworene urteilen

Ott: Größter Spionageprozess seit Jahrzehnten

Gericht
22.01.2026 09:26
Belieferte Ex-Polizist Egisto Ott den russischen Geheimdienst?
Belieferte Ex-Polizist Egisto Ott den russischen Geheimdienst?(Bild: Krone KREATIV/APA, stock.adobe.com)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Unter großem medialen Interesse startete heute in Saal 401 im Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen Ex-BVT-Chefinspektor Egisto Ott. Ihm wird nachrichtendienstliche Tätigkeit für Russland vorgeworfen.

0 Kommentare

Mit der Hauptverhandlung gegen Egisto Ott und einen Mitangeklagten beginnt heute im Wiener Landesgericht der wohl größte Spionage-Prozess, der in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich verhandelt worden ist. Das Interesse ist groß. Zum Auftakt kämpft der Staatsanwalt mit technischen Problemen. „Der Computer muss getauscht werden“, heißt es. Mit einiger Verzögerung klappt es doch. 

Angeklagt ist der ehemalige Chefinspektor des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, dem vor allem geheime nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands und Amtsmissbrauch angekreidet werden. Ott bestreitet die Vorwürfe vehement.

„Das ist Amtsmissbrauch“
Nachdem seine früheren Verteidiger zurückgelegt hatten, wurde Ott eine Pflichverteidigung zur Verfügung gestellt. Die aus Terrorverfahren bekannte Juristin Anna Mair und ihr Kanzleikollege Michael Ofner übernahmen kurz vor Weihnachten die Vertretung des Angeklagten.

Der Staatsanwalt beschreibt, wie aus Sicht der Anklagebehörde der Einstieg des 63-Jährigen in Spionagetätigkeiten für Russland gelaufen ist.  

Demnach wird Ott zunächst angekreidet, ab 2015 ohne dienstlichen Auftrag Daten wie Aufenthaltsorte, Kfz-Kennzeichen und Reisebewegungen von Personen erhoben zu haben, an denen Russland ein Interesse hatte. „Er fragt etwa Daten von zwei Russinnen ab. Obwohl er dafür absolut nicht zuständig ist“, so der Staatsanwalt, „Er führt die Abfragen ohne dienstlichen Auftrag aus. Das ist Amtsmissbrauch.“ Die Anfragen tätigt er vorrangig unter einer Aktenzahl, in der es um linksextreme Gruppen geht.

Ebenfalls unter dieser Aktenzahl tätigt er Fingerabdruck-Abfragen zu einem ehemaligen russischen Geheimdienst-Offizier, der sich ins Ausland abgesetzt hatte. „S. ist beim Putin-Regime in Ungnade gefallen und muss aus Russland fliehen“, sagt der Staatsanwalt. Russland habe wissen wollen, wo sich dieser nun aufhält.„Auf dem ersten Blick wirkt es wie kompetente und rasche Polizeiarbeit, wie sie sein sollte. Nur, dass es die Sachverhalte gar nicht gibt.“ Stets habe er vorgegeben, in dienstlichem Auftrag in streng vertraulichen Causen zu handeln.

Aufträge kamen von Jan Marsalek
Im Zeitraum 2017 bis 2021 soll Ott personenbezogene Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zwecke der Übermittlung an Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek und Vertreter des russischen Nachrichtendienstes gesammelt haben. „Die Aufträge sind von Marsalek über einen BVT-Beamten in Dauerkrankenstand zu Ott gekommen“, legt der Staatsanwalt dar. Zur Sammlung von Daten habe er laut Staatsanwalt auch europäische Datenbanken missbraucht. 

Nächster Schauplatz: Der Tiergartenmord in Berlin, wo 2019 am helllichten Tag ein tschetschenisch stämmiger Putin-Gegner mit drei Kugeln erschossen wurde – beauftragt durch staatliche Stellen Russlands. Laut Staatsanwalt soll Ott den Mordanschlag in Berlin in einem Dossier analysiert und in weiterer Folge eine „Analyse, damit solch Taten nächstes Mal besser funktionieren“ abgegeben haben. 

2019 gelangte Ott an zuvor bei einem Bootsausflug ins Wasser gefallene Diensthandys eines ehemaligen Kabinettschefs im Innenministerium und zweier früherer Kabinettsmitarbeiter. „Und was macht Ott damit?“ fragt der Staatsanwalt? „Er bot sie zweieinhalb Jahre später dem russischen Nachrichtendienst an.“ Die Übergabe habe in einer Wiener Gemeindewohnung stattgefunden. Von dort aus seien die Geräte an Jan Marsalek zur Auswertung gegangen. Dafür habe Ott 50.000 Euro in bar erhalten. Damit nicht genug: Ott wird weiters beschuldigt, am 19. November 2022 einen SINA-Laptop Vertretern des russischen Geheimdiensts überlassen zu haben, wofür Ott 20.000 Euro erhalten haben soll. 

Ott habe „grundsätzlich für alle dienstlich nicht begründbaren Aufträge ein Entgelt im zumindest drei bis vierstelligen Euro-Bereich gefordert“, heißt es in der Anklage, weshalb ihm auch Bestechlichkeit angelastet wird. Das Motiv? „Egisto Ott ist kein Russland-Romantiker“, schließt der Staatsanwalt sein Plädoyer, „Er war nach seiner Absetzung als Verbindungsbeamter im Ausland extrem frustriert und sein Ego war verletzt.“

Lesen Sie auch:
Die Staatsanwaltschaft Wien erhebt Anklage gegen ChefInsp Egisto Ott wegen Missbrauchs der ...
Infos an Russland
Brisante Spionageanklage gegen Egisto Ott
29.08.2025

Ermittlungen seit 2017
Die Staatsanwaltschaft Wien hatte seit 2017 gegen Egisto Ott ermittelt. Am 29. März 2024 wurde der Ex-Chefinspektor fest- und bis zum 26. Juni desselben Jahres wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft genommen. Zur Verhandlung kommt er auf freiem Fuß.

Zwei Tage sind für Otts Beschuldigteneinvernahmen vorgesehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Jan Marsalek
RusslandÖsterreichBerlinWien
VerfassungsschutzGeheimdienst
Weihnachten
LandesgerichtSpionageComputer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
132.585 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
117.116 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.856 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Gericht
Geschworene urteilen
Ott: Größter Spionageprozess seit Jahrzehnten
Strafantrag fertig
Suizid-Droher muss sich vor Gericht verantworten
Krone Plus Logo
Ermittlungen laufen
Wo sind Eltern? Drama um totes Baby am Wörthersee
Kläger und Angeklagter
Straches Gerichtsmarathon samt Exekutionsantrag
Trio vor Gericht
Drogenschmuggel-Prozess in Feldkirch als Farce
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf