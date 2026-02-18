Wie Venus, Mars & Co. in der Sterneküche schmecken

Josef Umathum aus Frauenkirchen ist leidenschaftlicher Winzer, eng mit seinen Böden verbunden und der Zeit stets einen Schritt – oder Schluck – voraus. Der Meister des vinophilen Faches hat bereits auf Biodynamie gesetzt, als Nachhaltigkeit im Weinbau noch ein Fremdwort war. Als jüngste Kreation brachte er die neue PIWI-Weinserie „Junge Wilde“ hervor – benannt nach Planeten unseres Sonnensystems, gekeltert aus widerstandsfähigen Rebsorten, die dem Klimawandel trotzen. „Meine Herausforderung ist es, die Arbeiten im Weingarten so zu meistern, dass Boden und Landschaft wieder lebendig werden“, erklärt der Top-Winzer.

Kulinarische Geschichten aus der Heimat

Ihm steht Vitus Winkler um nichts nach – vier Hauben, zwei Sterne und ein Grüner Stern vom Guide Michelin. In seinem ausgezeichneten Gourmet-Restaurant in St. Veit im Salzburger Pongau erzählt der Spitzenkoch kulinarische Geschichten voller Aromen, inspiriert von seiner Heimat und der tiefen Verbundenheit zur Natur. In sein Reich bringt sich Josef Umathum mit den „Jungen Wilden“ ein.