Nach scharfer Kritik: Hamilton kontert Verstappen

Verstappen hatte zuletzt kein Blatt vor den Mund genommen und die neuen Autos als „Formel E auf Steroiden“ bezeichnet. Besonders das starke Energiemanagement mit häufigem Lift-and-Coast sei für ihn „schrecklich“ und fühle sich an wie „Mario Kart“. „Wenn das jemand mag, weiß er nicht, worum es im Racing geht“, wetterte der Niederländer.

Lewis Hamilton widersprach dieser Einschätzung nun deutlich. Der Ferrari-Pilot sieht im neuen Reglement sogar eine Rückkehr zu den Wurzeln des Motorsports. „Wenn man zum Kartfahren zurückgeht, ist es genau das Gleiche: Es geht hin und her, hin und her“, erklärte der siebenmalige Weltmeister im Zuge des Japan-GP. Niemand habe Kartsport jemals als „Jo-Jo-Racing“ bezeichnet – obwohl es „die beste Form des Rennsports“ sei.