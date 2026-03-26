IOC verlangt künftig Gentest von Sportlerinnen

Trump machte Druck

Schon früher gab es in der olympischen Welt Geschlechtertests. So führte das IOC vor den Olympischen Spielen 1968 Abstrich-Tests zur Bestimmung der Geschlechts-Chromosomen ein. Nach Problemen und Widerständen stellte das IOC die generelle Testung 1999 ein. Coventry, die erste Frau an der Spitze des IOC, hatte schon in ihrem Wahlkampf angekündigt, den Schutz der Frauen-Kategorie zu einem Kernthema zu machen. Zusätzlicher Druck kam von US-Präsident Donald Trump, der Anfang des Vorjahres ein Dekret unterzeichnet hat, das Transmenschen von der Teilnahme am Frauensport ausschließt. Die nächsten olympischen Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles statt.