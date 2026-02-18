Urteil: X muss Daten zu Ungarn-Wahl liefern

Juristisches Hin und Her

Das zunächst angerufene Berliner Landgericht hatte sich für nicht zuständig erklärt. Klagen gegen X müssten in Irland, dem EU-Hauptsitz des US-Unternehmens, eingereicht werden. Das Kammergericht hob diese Entscheidung jedoch auf, da das Kostenrisiko eines Verfahrens im Ausland nicht zumutbar sei.