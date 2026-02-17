„Oranje“-Asse unterliegen in den Team-Verfolgungen

JETZT LIVE: Galatasaray gegen Juventus Turin!
Die erfolgsverwöhnte niederländische Eisschnelllauf-Equipe hat am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Mailand beide Endläufe in der Team-Verfolgung verloren!
Bei den Frauen verteidigte Kanada seinen Titel von Peking 2022 mit Erfolg, bei den Männern gewann Italien.
Die Gastgeber-Nation löste damit nach bisher zehn Bewerben im Sparten-Medaillenspiegel mit dreimal Gold die zweimal siegreichen Niederlande an der Spitze ab.
Bronze ging an Chinas Männer und Japans Frauen.
