Elefant schleuderte Camper mit Rüssel zu Boden

Der aggressive Bulle, der sich wahrscheinlich in der Brunft befand, soll in den vergangenen zwei Jahren insgesamt drei Menschen getötet haben, wie die Zeitung „Bangkok Post“ berichtete. Sein jüngstes Opfer war ein 69-jähriger Thailänder, der im bekannten Khao Yai National Park in der Nähe seines Zeltes spazieren gegangen war. Der Elefant hatte den Mann mit seinem Rüssel gepackt, auf den Boden geschleudert und dann totgetrampelt. Ranger trieben das Tier anschließend zurück in ein bewaldetes Gebiet.