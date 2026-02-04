Tödliche Attacke
Elefant schleuderte Camper mit Rüssel zu Boden
Nachdem ein Camper in einem thailändischen Nationalpark von einem Elefanten getötet wurde, haben die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen für Touristen verstärkt.
Der aggressive Bulle, der sich wahrscheinlich in der Brunft befand, soll in den vergangenen zwei Jahren insgesamt drei Menschen getötet haben, wie die Zeitung „Bangkok Post“ berichtete. Sein jüngstes Opfer war ein 69-jähriger Thailänder, der im bekannten Khao Yai National Park in der Nähe seines Zeltes spazieren gegangen war. Der Elefant hatte den Mann mit seinem Rüssel gepackt, auf den Boden geschleudert und dann totgetrampelt. Ranger trieben das Tier anschließend zurück in ein bewaldetes Gebiet.
Touristen sollen sich in Gruppen fortbewegen
Der Gouverneur der Provinz Nakhon Ratchasima, Anupong Suksomnit, ordnete die Schließung des betroffenen Campingplatzes an. Parkranger überwachen die touristischen Gebiete in dem Nationalpark seither rund um die Uhr. Urlaubern wurde geraten, bei Begegnungen mit wilden Dickhäutern das Gebiet umgehend und möglichst leise zu verlassen – und sich zudem in Nationalparks mit Elefanten-Population nur in Gruppen fortzubewegen.
Gerade in der Trockenzeit würden wilde Elefanten auf der Suche nach Nahrung zunehmend in Wohngebiete vordringen, Mülltonnen durchwühlen und sich sogar Stadtzentren nähern, schilderte ein Sprecher der örtlichen Naturschutzbehörde. Die Tiere zeigten dabei kaum Scheu vor Menschen oder Fahrzeugen, hieß es.
Mehr Sicherheit auch in anderen Nationalparks
Auch in anderen Nationalparks, wie dem etwas weiter östlich gelegenen Thap Lan National Park, wurden die Maßnahmen verstärkt. Hier lebt eine Herde von etwa 200 Elefanten – Sicherheitskräfte bewachen in den kommenden Monaten die wichtigsten Touristenattraktionen.
Laut Zahlen des WWF aus dem Jahr 2023 leben nur noch etwa 4000 bis 4500 Elefanten in Thailand in freier Wildbahn – sie sind gesetzlich geschützt. Vor allem der massive Verlust ihres Lebensraums macht den Tieren zu schaffen. Immer häufiger kommt es zu Mensch-Tier-Konflikten. Asiatische Elefanten werden von der Weltnaturschutzorganisation IUCN als stark gefährdet eingestuft.
