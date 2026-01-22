Elefant tötet bei „Amoklauf“ 22 Menschen in Indien

Der Elefantenbulle, der nur einen Stoßzahn hat, wurde offenbar von seiner Herde getrennt und zieht seitdem eine blutige Spur durch Dörfer in Jharkhand. Am Neujahrstag wurde der erste Todesfall – ein 35-Jähriger – gemeldet. Vier Tage später tötete das Tier gleich fünf Familienmitglieder. Am nächsten Tag wurden fünf weitere Menschen zu Todesopfern des aggressiven Dickhäuters, darunter befand sich ein Ehepaar und deren zwei Kinder.