„… dann kann es eine geile Saison werden“

Austria Salzburg machte im Herbst eine gute Figur. Der Aufsteiger überwinterte als Achter. Nach mehr als zwei Monaten Pflichtspielpause geht es am Freitag (18) bei Rapid II weiter. Neben Tobias Rohrmoser (Liefering) und Bramberg-Stürmer Nico Lukasser-Weitlaner kam mit Florian Rieder ein Offensivmann mit viel Erfahrung. „Er weiß, was er kann, vor allem bei den Standards. Da erwarten wir uns auch einiges“, betont Sportchef Roland Kirchler, der die gewonnene Breite auf der einen oder anderen Position im Kader hervorhebt.