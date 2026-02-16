Vorteilswelt
Austria startet wieder

„… dann kann es eine geile Saison werden“

Salzburg
16.02.2026 20:00
Austria Salzburg geht mit einem guten Gefühl ins Frühjahr der 2. Liga.
Austria Salzburg geht mit einem guten Gefühl ins Frühjahr der 2. Liga.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Zweitliga-Aufsteiger Austria Salzburg startet am Freitag mit einem Spiel gegen Rapid II ins Frühjahr. Die Violetten fühlen sich gerüstet, wollen aber nichts dem Zufall überlassen. Indes machen die Fans der Austria genau da weiter, wo sie im Herbst aufgehört haben. 

0 Kommentare

Austria Salzburg machte im Herbst eine gute Figur. Der Aufsteiger überwinterte als Achter. Nach mehr als zwei Monaten Pflichtspielpause geht es am Freitag (18) bei Rapid II weiter. Neben Tobias Rohrmoser (Liefering) und Bramberg-Stürmer Nico Lukasser-Weitlaner kam mit Florian Rieder ein Offensivmann mit viel Erfahrung. „Er weiß, was er kann, vor allem bei den Standards. Da erwarten wir uns auch einiges“, betont Sportchef Roland Kirchler, der die gewonnene Breite auf der einen oder anderen Position im Kader hervorhebt.

Sportdirektor Roland Kirchler.
Sportdirektor Roland Kirchler.(Bild: GEPA)

„Müssen schauen, dass wir vom Start weg gleich voll anschreiben“
Auch wenn es mit dem Klassenerhalt schon gut aussieht, will sich der Tiroler nicht in Sicherheit wiegen. „Ich bin aber davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, um die Liga zu halten“, erklärt er. „Wir müssen schauen, dass wir vom Start weg gleich anschreiben, weil wir unseren Platz halten und nicht nach hinten schauen wollen“, erklärt der Sportboss.

Austria Salzburgs Fans zeigten bereits im Herbst, welchen Support sie liefern können.
Austria Salzburgs Fans zeigten bereits im Herbst, welchen Support sie liefern können.(Bild: GEPA)

Laut Defensivspieler Sebastian Aigner müsse man die Spiele, bei denen es auf Kleinigkeiten ankommt, noch mehr auf die eigene Seite ziehen als im Herbst. „Dann kann es eine geile Saison werden“, sagt er. Im Hinblick auf die Fans gehört die Austria längst zum absoluten Liga-Spitzenfeld. In dieser Tonart dürfte es auch in Hütteldorf weitergehen.

Weit über 1000 Fans sollen kommen
„Wie man hört, werden viele Fans dabei sein. Das freut uns umso mehr“, strahlt Aigner. Die ersten Ticketkontingente sind bereits restlos vergriffen. Insgesamt rechnen die violetten Verantwortlichen mit weit über 1000 eigenen Fans in der Hauptstadt. 

Salzburg
16.02.2026 20:00
Salzburg

