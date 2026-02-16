Linienbus kam auf Schneefahrbahn ins Rutschen

Gegen kurz nach 8.30 Uhr kam es am Zimmerberg in Bischofshofen zu dem Feuerwehreinsatz. Ein Linienbus hatte auf einer steilen Straße anhalten müssen, um Schneeketten anzulegen. Gerade als der Chauffeur anhalten wollte, setzte sich der Bus wegen Schneeglätte in Bewegung und verkeilte sich in der Fahrbahn. Zwei PKW konnten nicht mehr anhalten und rutschten gegen den Bus.