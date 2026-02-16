Linienbus kam auf Schneefahrbahn ins Rutschen

Auf einer steilen Straße im Bischofshofener Ortsteil Zimmerberg kamen heute, Montag, in der Früh ein Linienbus und zwei Pkw ins Rutschen. Die Feuerwehr musste die Fahrzeuge bergen.
Gegen kurz nach 8.30 Uhr kam es am Zimmerberg in Bischofshofen zu dem Feuerwehreinsatz. Ein Linienbus hatte auf einer steilen Straße anhalten müssen, um Schneeketten anzulegen. Gerade als der Chauffeur anhalten wollte, setzte sich der Bus wegen Schneeglätte in Bewegung und verkeilte sich in der Fahrbahn. Zwei PKW konnten nicht mehr anhalten und rutschten gegen den Bus.
Alle Insassen im Bus und die Fahrer blieben bei dem Zwischenfall unverletzt. Die Straße wurde kurzerhand für den gesamten Verkehr gesperrt und die Fahrzeuge wurden mittels Seilwinde geborgen. Im Anschluss wurde die Fahrbahn erneut geräumt und gesalzen.
Nach knapp zwei Stunden waren die Arbeiten beendet und Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen war mit 15 Mann im Einsatz.
