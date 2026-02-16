Vorteilswelt
1 Million Euro für...

So soll die Wintersaison künftig verlängert werden

Salzburg
16.02.2026 16:30
Die beiden Ex-Wintersportgrößen Michael Walchhofer (li.) und Felix Gottwald rühren die ...
Die beiden Ex-Wintersportgrößen Michael Walchhofer (li.) und Felix Gottwald rühren die Werbetrommel für den Spätwinter.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

„Am Vormittag Skifahren gehen und am Nachmittag am Golfplatz abschlagen“ – so stellt sich Salzburger Land Tourismus-Chef Leo Bauernberger den perfekten Spätwintertag vor. 

Eine interessante Kombination, die nur in der Zeit von Ende Februar bis Anfang April möglich ist. Genau diese Vorteile will man nun potenziellen Salzburg-Besuchern vermitteln.

Eine Million Euro für neue Kampagne
Um die Spätwinter-Saison zu bewerben, wird knapp eine Million Euro an Werbebudget in die Hand genommen. Damit es bei Ankunft der Gäste auch so aussieht wie im Werbefilm, leisten die Skiregionen auch ihren Beitrag dazu: Sie haben in den vergangenen Jahren vermehrt in künstliche Beschneiungsmöglichkeiten investiert. 

Salzburg

