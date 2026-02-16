So soll die Wintersaison künftig verlängert werden

Unfall in B311-Unterflurtrasse in Maishofen
„Am Vormittag Skifahren gehen und am Nachmittag am Golfplatz abschlagen“ – so stellt sich Salzburger Land Tourismus-Chef Leo Bauernberger den perfekten Spätwintertag vor.
Eine interessante Kombination, die nur in der Zeit von Ende Februar bis Anfang April möglich ist. Genau diese Vorteile will man nun potenziellen Salzburg-Besuchern vermitteln.
Eine Million Euro für neue Kampagne
Um die Spätwinter-Saison zu bewerben, wird knapp eine Million Euro an Werbebudget in die Hand genommen. Damit es bei Ankunft der Gäste auch so aussieht wie im Werbefilm, leisten die Skiregionen auch ihren Beitrag dazu: Sie haben in den vergangenen Jahren vermehrt in künstliche Beschneiungsmöglichkeiten investiert.
