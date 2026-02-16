So soll die Wintersaison künftig verlängert werden

Eine Million Euro für neue Kampagne

Um die Spätwinter-Saison zu bewerben, wird knapp eine Million Euro an Werbebudget in die Hand genommen. Damit es bei Ankunft der Gäste auch so aussieht wie im Werbefilm, leisten die Skiregionen auch ihren Beitrag dazu: Sie haben in den vergangenen Jahren vermehrt in künstliche Beschneiungsmöglichkeiten investiert.