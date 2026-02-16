Auto stürzte über Böschung in eiskalten Bach

Direkt am Seilbahnparkplatz in Mühlbach am Hochkönig in Salzburg ist am Sonntagnachmittag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw fiel über eine steile Böschung mitten in einen Bach hinunter.
Noch ist völlig unklar, wie es dazu kam. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Fahrzeug gesichert und eine weitere Gefährdung für Personen sowie Umwelt wurde ausgeschlossen. Die Insassen des Autos konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.
In weiterer Folge wurde das Unfallfahrzeug mittels technischer Ausrüstung aus dem Bach geborgen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich.
Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr Mühlbach stand mit mehreren Fahrzeugen und Kräften im Einsatz.
