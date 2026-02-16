Vorteilswelt
Einsatz in Salzburg

Auto stürzte über Böschung in eiskalten Bach

Salzburg
16.02.2026 11:45
Direkt den Hang hinunter in den Bach ist das Auto gestürzt.
Direkt den Hang hinunter in den Bach ist das Auto gestürzt.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Direkt am Seilbahnparkplatz in Mühlbach am Hochkönig in Salzburg ist am Sonntagnachmittag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw fiel über eine steile Böschung mitten in einen Bach hinunter. 

Noch ist völlig unklar, wie es dazu kam. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Fahrzeug gesichert und eine weitere Gefährdung für Personen sowie Umwelt wurde ausgeschlossen. Die Insassen des Autos konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehr half bei der Bergung.
Die Feuerwehr half bei der Bergung.

In weiterer Folge wurde das Unfallfahrzeug mittels technischer Ausrüstung aus dem Bach geborgen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich.

Lesen Sie auch:
Das Dach durchbrach der Baum. 
Feuerwehr im Einsatz
Baum fällt in Hallwang auf Hausdach
16.02.2026
Opfer in Klinik
Verdächtiger nach Gewalttat in Wohnung gefasst
16.02.2026
Verdächtige angezeigt
Versuchter Raub in Wettlokal in der Stadt Salzburg
16.02.2026

Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr Mühlbach stand mit mehreren Fahrzeugen und Kräften im Einsatz.

