Versuchter Raub in Wettlokal in der Stadt Salzburg

Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch Polizeistreifen führte zur Anhaltung von vier tatverdächtigen Personen. Es handelt sich dabei um vier russische Staatsbürger im Alter zwischen 29 und 37 Jahren. Nach der Identitätsfeststellung und Einvernahme wurden die vier Verdächtigen auf freiem Fuß angezeigt.