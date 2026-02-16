Versuchter Raub in Wettlokal in der Stadt Salzburg

In einem Wettlokal in Salzburg-Stadt kam es gestern, Sonntag, am Abend zu einem Raubversuch. Die Täter, darunter vier Russen, lockten den Mitarbeiter (25) unter Vorgaben vom Lokal weg und versuchten ihm Geld abzunehmen. Der Plan misslang aber...
Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Mitarbeiter des Wettlokals gegen 22.30 Uhr von einem bislang unbekannten Passanten angesprochen, um gemeinsam eine Zigarette zu rauchen. Insgesamt fünf Männer brachten den 25-Jährigen jedoch gewaltsam vom Geschäftslokal weg. Die Männer versuchten durch Gewaltausübung dem Opfer das Geld abzunehmen.
Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch Polizeistreifen führte zur Anhaltung von vier tatverdächtigen Personen. Es handelt sich dabei um vier russische Staatsbürger im Alter zwischen 29 und 37 Jahren. Nach der Identitätsfeststellung und Einvernahme wurden die vier Verdächtigen auf freiem Fuß angezeigt.
Das Opfer, ein Afghane, wurde bei dem Raubversuch verletzt und ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Weitere Ermittlungen werden durch das Kriminalreferat Salzburg geführt.
