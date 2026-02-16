Katzer zum Eklat: „Man kann nur Gespräche führen“

Die Austria darf wie im Vorjahr wieder ganz nach oben blicken, Rapid droht neben der sportlichen Misere auch ein Nachspiel vor dem Strafsenat. Nach dem 2:0-Heimsieg im Wiener Derby am Sonntag durften die Violetten auf eine Runde ganz nach ihrem Geschmack zurückblicken. Nur einen Zähler liegt die Austria hinter Platz eins, das erste Ziel – die Meistergruppe – rückt näher. Rapids Chancen darauf sanken in Wien-Favoriten. Dazu sorgten die Auswärtsfans für unschöne Szenen. Dass der grün-weiße Anhang mit dem Werfen von Böllern und anderer pyrotechnischer Gegenstände in den Schlussminuten noch eine Spielunterbrechung erzwang, bringt die Vereins-Granden einmal mehr in Erklärungsnot. Eine saftige Strafe vom Strafsenat der Liga droht. Eine Sperre des Heimsektors für drei Spiele steht für den bereits auf Bewährung verurteilten Klub ebenso im Raum wie eine Geldstrafe.