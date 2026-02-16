Vorteilswelt
49 (!) Läufer draußen

Dieser Olympia-Slalom geht in die Geschichte ein

Olympia
16.02.2026 11:40
Manuel Feller schied im ersten Durchgang aus, war aber bei weitem nicht der Einzige.
Ohne Zweifel, dieses Rennen geht in die Geschichte ein. Beim Olympia-Slalom am Montag in Bormio schieden gleich 49 (!) der insgesamt 96 Läufer aus.

Bei starkem Schneefall und schlechter Bodensicht taten sich auch die Topstars auf dem selektiven Kurs schwer. So erwischte es zum Beispiel Riesentorlauf-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen ebenso wie den zweifachen Saisonsieger Paco Rassat und den schnellen Finnen Eduard Hallberg.

Feller hadert mit „Überraschungen“
Auch Manuel Feller schied aus und haderte anschließend mit der Bodensicht. „Es entwickeln sich ein paar Überraschungen, die man nicht sieht. Für mich war es eine Überraschung zu viel“, sagte Feller, den eine kleine Unebenheit aus dem Konzept brachte.

Am Ende des ersten Durchgangs war die Ausfallquote (knapp über 50 Prozent) extrem hoch. So etwas hat es im alpinen Ski-Zirkus auch noch nicht oft gegeben ...

