Rapid lässt Fans bei Auswärts-Derbys daheim

Schnauze voll

„Wir wollen Rapid sehen“, hatten die erstmals seit den Derby-Vorfällen im September 2024 wieder zugelassenen Auswärtsfans zunächst skandiert, als sich das zwölfte sieglose Pflichtspiel in Folge bedrohlich ankündigte, hieß es kurz vor dem Eklat nur noch: „Wir haben die Schnauze voll.“ Der weiter sieglose Trainer Johannes Hoff Thorup merkte an, dass er die Enttäuschung der Fans verstehe. „Aber natürlich darf sich die Frustration nicht so zeigen wie am Ende des Spiels“, so der Däne. Just in der 90. Minuten waren mehrer Raketen aufs Spielfeld geflogen, hatten eine Unterbrechung des Matches erzwungen. Die restlichen vier Minuten wurden noch zu Ende gespielt. Zumindest ging‘s dann ruhig zu Ende. Die Nachwehen sind aber wohl noch lange nicht vorbei.