Rapid-Fans rasteten aus: Derby-Schande im Video!

Die Austria darf wie im Vorjahr wieder ganz nach oben blicken, Rapid droht neben der sportlichen Misere auch ein Nachspiel vor dem Strafsenat. Nach dem 2:0-Heimsieg im Wiener Derby am Sonntag durften die Violetten auf eine Runde ganz nach ihrem Geschmack zurückblicken. Die Auswärtsfans sorgen für unschöne Szenen. In Kooperation mit Sky Sport Austria zeigt sportkrone.at die Highlights – oben im Video!