Flughafen zündet mit Officepark einen Job-Turbo

„Wir sind schon jetzt Wirtschaftsmotor in der Region. Denn bei uns haben sich schon mehr als 250 Unternehmen mit etwa 23.000 Beschäftigten angesiedelt. Zuletzt sind noch weitere 20 Betriebe hinzugekommen“, erklärt Flughafen-Direktor Günther Ofner. Tatsächlich will der Topmanager noch höher hinaus. Seine bisherige Erfolgsbilanz: Seit 2015 hat sich die Flughafenstadt mehr als verdoppelt.