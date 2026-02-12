Flughafen zündet mit Officepark einen Job-Turbo

Viel Platz für neue Unternehmen und Arbeitsplätze bringt der neue Officepark am Flughafen Wien-Schwechat. In das Projekt fließen 55 Millionen Euro.
„Wir sind schon jetzt Wirtschaftsmotor in der Region. Denn bei uns haben sich schon mehr als 250 Unternehmen mit etwa 23.000 Beschäftigten angesiedelt. Zuletzt sind noch weitere 20 Betriebe hinzugekommen“, erklärt Flughafen-Direktor Günther Ofner. Tatsächlich will der Topmanager noch höher hinaus. Seine bisherige Erfolgsbilanz: Seit 2015 hat sich die Flughafenstadt mehr als verdoppelt.
Neue Höhenflüge
Beim Spatenstich für das neueste Projekt, den „Office Park 4 NEXT“ kündigte Ofner hurtig weitere Höhenflüge an – darunter ein neues Hotel, zusätzliche Ansiedlungsflächen auf 47 Hektar und eine große Logistikhalle. Seine Botschaft: „Die hohe Sachkompetenz unserer Bauabteilung sorgt dafür, dass alle Projekte in der geplanten Zeit und im Budget realisiert werden.“
Die Architekten Heinz Neumann und Oliver Oszwald erklären ihr Konzept so: „Der neue Office Park steht für flexible, vernetzte Arbeitswelten und eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Es ist sowohl ästhetisch als auch technisch eine Architektur der Selbstverständlichkeit.“
Innovation und Klimaschutz
Auch Baupartner Peter Krammer, CEO der Swietelsky AG, sieht ein Prestigeprojekt: „Wir verbinden höchste Öko-Standards mit moderner Architektur – ein neuer Maßstab für nachhaltiges Bauen.“ Für Immobilienchef Wolfgang Scheibenpflug und Bau-Bereichsleiter Stefan Kovacs ist klar: „Mit der Erweiterung des Office Park 4 stärken wir die AirportCity als attraktiven Businesshub weiter. Schon jetzt verantwortet das Duo 200.000 Quadratmeter vermieteter Fläche und nun die Erweiterung um 17.000 Quadratmeter Büro- und Conferencing-Fläche.
Landeshauptfrau Mikl-Leitner sieht ein „kraftvolles Signal“ für Niederösterreich als zukunftsorientierten Wirtschaftsstandort: „Hier werden Innovation und Klimaschutz vereint.“
