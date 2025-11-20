Österreichs Gletscher schmelzen aus Messprogramm

Das Hornkees und der Wandnischengletscher drohen bereits kommendes Jahr abzubrechen und die Gletscherstirn könnte sich um bis zu 150 Höhenmeter nach oben verlagern.

Noch drastischer ist das Bild am Gössnitzkees. Krobath nennt es „einen Eisrest, kein aktiver Gletscher“. Das einstige Gletscherfeld ist heute schuttbedeckt, zerfallen – bald nicht mehr messbar. Für den Alpenverein heißt das: Messstopp.