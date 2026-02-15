Zweiter! Sepp Straka mischt voll um den Sieg mit

Am „moving day“ gelangen ihm auf dem Par-72-Kurs wie am Vortag acht Birdies, diesmal bei drei statt zwei Bogeys. Das topbesetzte Turnier in Kalifornien ist ein Signature-Event der PGA-Tour, dotiert mit 20 Millionen Dollar. Der US-Amerikaner Jacob Bridgeman und der Japaner Hideki Matsuyama liegen ein bzw. zwei Schläge hinter Straka auf den Rängen fünf und sechs. Titelverteidiger Rory McIlroy ist nach einer 72 bei zehn Schlägen Rückstand als 39. aus dem Rennen um den Sieg.