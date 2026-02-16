Die Zukunft des Bauens und Sanierens kennenlernen

Spannende Vorträge und „lebende Baustelle“

Auch die Landesinnung der Kärntner Gärtner und Floristen betreibt auf rund 300 m² in Halle 4 eine Schaufläche zum Thema „Miniaturgarten im Winter“. In der Messehalle 5 kann man sich über Fördermöglichkeiten in den Bereichen Sanierung, Neubau oder Heizungstausch informieren. Im Stundentakt finden dort spannende Vorträge statt. Ein Highlight ist die steirische Influencerin Lisa, besser bekannt als „Die Hauswerkerin“, die am 21. Februar um 13 Uhr mit ihrem Vortrag „Selbst ist die Frau“ über Chancen, Möglichkeiten und Grenzen informiert.