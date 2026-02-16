Die Zukunft des Bauens und Sanierens kennenlernen

Von 20. bis 22. Februar findet wieder die beliebte Häuslbauermesse statt: Fachvorträge, eine lebende Baustelle und 400 Aussteller lassen das Herz der zukünftigen Bauherren höher schlagen.
„Mit ungefähr 570.000 Einwohnern gibt es in unserem Bundesland 145.000 Ein- und Zweifamilienhäuser, was deutlich über dem Bundesschnitt liegt – Kärnten ist ein Land der Häuslbauer“, weiß Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler. Am kommenden Wochenende rücken Bauen, Sanieren und Vorsorge wieder in den Fokus der Kärntner Messen.
400 Aussteller aus acht Nationen beraten die zahlreichen Interessierten. Die auf rund 30.000 m² stattfindende und in fünf Hallen aufgeteilte Messe ist die größte Messe ihrer Art im Alpen-Adria-Raum. Mit dem Hauptthema „Die Zukunft des Bauens erleben“, beschäftigt sich die Messe mit Neubau, Sanierung, Renovierung und wertbeständigen Wohnkonzepten.
Vom Sanierungseuro bis zum Miniaturgarten
Angehende Bauherren sind angesichts der Vielfalt und Komplexität einer Bestandssanierung oder eines Neubaus oft überfordert: „Die Häuslbaumesse schafft hier Orientierung. Wir bieten Expertenwissen aus erster Hand zu allen Themen rund ums Bauen und Sanieren, natürlich auch zu Immobilien sowie zu Fördermöglichkeiten“, so Bernhard Erler.
Neu vorgestellt wird dieses Jahr auch der am 1.1.2026 eingeführte Sanierungseuro, ein einfaches Fördersystem für die Sanierung von Eigenheimen. „Wir haben mehrere Richtlinien zu einer Einzigen zusammengefasst, damit die Sanierungsförderrichtlinie für Bürger übersichtlicher und transparenter gestaltet ist. Im Rahmen dieses Kärntner Sanierungseuros fördern wir Maßnahmen zur Einsparung des Heizwärmebedarfs – sprich die klassische Fassadendämmung, die Dachgeschossdämmung sowie den Fenstertausch. All diese Maßnahmen werden mit einem einheitlichen Fördersystem unterstützt“, informiert Stephan Gruber von der Abteilung 11 des Landes Kärnten.
Spannende Vorträge und „lebende Baustelle“
Auch die Landesinnung der Kärntner Gärtner und Floristen betreibt auf rund 300 m² in Halle 4 eine Schaufläche zum Thema „Miniaturgarten im Winter“. In der Messehalle 5 kann man sich über Fördermöglichkeiten in den Bereichen Sanierung, Neubau oder Heizungstausch informieren. Im Stundentakt finden dort spannende Vorträge statt. Ein Highlight ist die steirische Influencerin Lisa, besser bekannt als „Die Hauswerkerin“, die am 21. Februar um 13 Uhr mit ihrem Vortrag „Selbst ist die Frau“ über Chancen, Möglichkeiten und Grenzen informiert.
Direkt im Foyer sind auch Lehrlinge aus fünf verschiedenen Berufen vertreten, die erklären, wie aus Planung, Können und Teamarbeit ein fertiges Bauwerk entsteht. Bei der „lebendigen Baustelle“ erleben Besucherinnen und Besucher an drei Tagen, wie ein komplettes Gartenhaus entsteht. Auch die „Krone“ ist auf der Messe vertreten: Neben einem gemütlichen Café können bei einem virtuellen Gewinnspiel tolle Preise gewonnen werden. Zudem informiert ein Kundenservice-Team über aktuelle Angebote.
Die Messe ist nicht nur ein Pflichttermin für alle, die sich mit dem Thema Hausbau beschäftigen, sondern auch eine Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen in der Bauwelt hautnah zu erleben. Alle Vorträge und Informationen finden sie hier.
