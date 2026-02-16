Volksschule wird umgebaut: Mega-Projekt startet

Vebindungsbau geplant

Bei der Ausschreibung sollen vor allem kleinere, einheimische Betriebe zum Zug kommen. Wie berichtet, wird ein zweigeschössiger Verbindungsbau zwischen den bestehenden Volkschul- und Kindergartengebäuden gebaut. So entstehen zusätzliche Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung sowie ein 120 Quadratmeter großer Speisesaal und ein barrierefreier Zugang mit Lift zu beiden Einrichtungen für Kinder, Eltern und Personal. Sogar eine Aufstockung wäre in Zukunft möglich.