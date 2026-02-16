Volksschule wird umgebaut: Mega-Projekt startet

Der Volksschulumbau startet im Frühjahr mit einem Abriss. Nachdem es vom Gemeinderat grünes Licht gegeben hat, rollen die Bagger am Parkplatz der Volksschule St. Kanzian bald an.
Nicht mehr lange und das wohl größte Bauprojekt des Jahres für die Gemeinde startet. Nachdem es vom Gemeinderat grünes Licht gegeben hat, rollen die Bagger am Parkplatz der Volksschule St. Kanzian bald an. „Wir wollen im Idealfall im März alle Gewerke vergeben“, erklärt die Klagenfurter Architektin Barbara Frediani-Gasser.
Vebindungsbau geplant
Bei der Ausschreibung sollen vor allem kleinere, einheimische Betriebe zum Zug kommen. Wie berichtet, wird ein zweigeschössiger Verbindungsbau zwischen den bestehenden Volkschul- und Kindergartengebäuden gebaut. So entstehen zusätzliche Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung sowie ein 120 Quadratmeter großer Speisesaal und ein barrierefreier Zugang mit Lift zu beiden Einrichtungen für Kinder, Eltern und Personal. Sogar eine Aufstockung wäre in Zukunft möglich.
Sobald es das Wetter zulässt wird jetzt auch der erste Bauschritt erfolgen: „Den Abriss des alten Holzzubaus übernimmt unser Bauhof selbst“, ergänzt Bürgermeister Thomas Krainz. So könne man Kosten einsparen. Mit Anfang April soll dann bereits der Rohbau starten.
„Es läuft alles nach Plan“
Vorher muss aber auch die Fernwärmeleitung, die genau durch das Baufeld läuft, verlegt werden. Frediani-Gasser: „Aktuell läuft alles genau nach Plan. Die Leitung wird in Zukunft genau zwischen beiden Gebäuden verlaufen.“
Die „heiße Bauphase“ mit dem kompletten Innenausbau und Anschluss an die bestehenden Gebäude folgt dann in den Sommerferien. Alle anderen Bauschritte erfolgen während des Schul- und Kindergartenbetriebes.
