Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für guten Zweck

Mit Live-Umstyling sammelt sie Spenden für Mädchen

Kärnten
16.02.2026 12:00
Sänger Silvio Samoni (li.) wird vor Ort dabei sein und präsentiert bei dem Charity-Event von ...
Sänger Silvio Samoni (li.) wird vor Ort dabei sein und präsentiert bei dem Charity-Event von Silvia Katzdobler seine neuesten Hits.(Bild: Silvia Katzdobler)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Stylistin lädt am 26. Februar zur Wohltätigkeitsveranstaltung. Spenden für ein kleines, schwer beeinträchtigtes Mädchen werden gesammelt. Sänger Silvio Samoni präsentiert beim Live-Umstyling seine neuesten Hits. 

0 Kommentare

Nach einem Autounfall wurde das Mädchen Sude schwer beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung macht nicht nur Sude zu schaffen, sondern auch ihren Eltern. Je älter das Mädchen wird, desto größer wird die körperliche Belastung für Mama und Papa, die vor einem Umzug stehen und finanzielle Hilfe benötigen. Ein sogenannter Patienten-Lifter soll angeschafft werden.

Anmeldung 

  • Telefonnummer: 0664/1844424
  • Mail an: office@styling-katzdobler.at

Stylistin Silvia Katzdobler will helfen und hat am 26. Februar (ab 16 Uhr) beim Kleiderbauer in Villach ein Charity-Event organisiert. Ein Highlight: Silvio Samoni präsentiert beim Live-Umstyling durch Silvia Katzdobler seine neuesten Hits!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
16.02.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Täter ging so brutal vor, dass das Mädchen einen Knochenbruch erlitt.
Opfer schwer verletzt
Italien: Fremder will Kind in Supermarkt entführen
Bisher konnten 23 Tatverdächtige ausgeforscht werden.
4,8 Mio. Euro Schaden
„Schockanrufe“: Kriminelle Bande zerschlagen
Die Waggons sprangen aus den Gleisen.
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
157.890 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.214 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.015 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
968 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
736 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Für guten Zweck
Mit Live-Umstyling sammelt sie Spenden für Mädchen
Großvorhaben
Volksschule wird umgebaut: Mega-Projekt startet
2,6 Millionen
Trotz Spardevise investiert Stadtgemeinde fleißig
Nach 20 Jahren
Galerie Magnet übergeben: Künstler-Welt lädt ein
Feuerwehr im Einsatz
Feuerteufel am Werk: Müllcontainer abgefackelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf