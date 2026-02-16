Mit Live-Umstyling sammelt sie Spenden für Mädchen

Stylistin lädt am 26. Februar zur Wohltätigkeitsveranstaltung. Spenden für ein kleines, schwer beeinträchtigtes Mädchen werden gesammelt. Sänger Silvio Samoni präsentiert beim Live-Umstyling seine neuesten Hits.
Nach einem Autounfall wurde das Mädchen Sude schwer beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung macht nicht nur Sude zu schaffen, sondern auch ihren Eltern. Je älter das Mädchen wird, desto größer wird die körperliche Belastung für Mama und Papa, die vor einem Umzug stehen und finanzielle Hilfe benötigen. Ein sogenannter Patienten-Lifter soll angeschafft werden.
Stylistin Silvia Katzdobler will helfen und hat am 26. Februar (ab 16 Uhr) beim Kleiderbauer in Villach ein Charity-Event organisiert. Ein Highlight: Silvio Samoni präsentiert beim Live-Umstyling durch Silvia Katzdobler seine neuesten Hits!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.