Mit Live-Umstyling sammelt sie Spenden für Mädchen

Nach einem Autounfall wurde das Mädchen Sude schwer beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung macht nicht nur Sude zu schaffen, sondern auch ihren Eltern. Je älter das Mädchen wird, desto größer wird die körperliche Belastung für Mama und Papa, die vor einem Umzug stehen und finanzielle Hilfe benötigen. Ein sogenannter Patienten-Lifter soll angeschafft werden.