Trotz Spardevise investieren Stadtwerke fleißig

Die Stadtgemeinde setzt weiterhin auf das Sparpaket. Knapp eine Million gibt’s für desolate Straßen. Ein 470 PS starker Allrad-Lastwagen wird im Bauhof der Stadt vorfahren.
Die Stadtgemeinde Wolfsberg muss den Gürtel enger schnallen. Das war bereits beim letzten Gemeinderat bei der Präsentation des Budgethaushaltes klar. Einzahlungen von 85,5 Millionen stehen Auszahlung von 89,9 Millionen gegenüber – es bleibt ein Minus von 4,9 Millionen Euro. Sparen lautet die Devise: „Es gibt kaum noch verfügbare Eigenfinanzierungskraft“, so Finanzreferent Christian Stückler.
Am meisten belasten die Umlagen. Diese sind allein von 2021 bis 2026 um das Doppelte angestiegen. Laut Stückler sei das „ziemlich genau Dreiviertel des budgetierten Abgangs im Finanzierungshaushalt“.
Stadtwerke investieren 2,6 Millionen
Bürgermeister Alexander Radl: „Auch wenn unser Budget ein merkliches Minus aufweist, hat sich die Lage im Vergleich mit dem Vorjahr verbessert.“ Trotzdem muss es heuer Investitionen geben. 2,6 Millionen seien angedacht. Davon fließen rund eine Million Euro in den Straßenbau. „Das ist sehr erfreulich, wenn ich bedenke, dass es im Vorjahr kaum Geld gegeben hat“, meint Stadtrat Josef Steinkellner dazu.
Unter den sieben Baulosen befinden sich unter anderem die Leidenberg-Eck-Straße, der Ackerweg, Maria im Walde und auch die Alte Straße wird saniert. Der Fuhrpark des Bauhofes soll zudem modernisiert werden. Ein neuer MAN TGS Allradantrieb mit rund 470 PS wird erworben. Kostenpunkt: etwa 300.000 Euro.
