Trotz Spardevise investieren Stadtwerke fleißig

Stadtwerke investieren 2,6 Millionen

Bürgermeister Alexander Radl: „Auch wenn unser Budget ein merkliches Minus aufweist, hat sich die Lage im Vergleich mit dem Vorjahr verbessert.“ Trotzdem muss es heuer Investitionen geben. 2,6 Millionen seien angedacht. Davon fließen rund eine Million Euro in den Straßenbau. „Das ist sehr erfreulich, wenn ich bedenke, dass es im Vorjahr kaum Geld gegeben hat“, meint Stadtrat Josef Steinkellner dazu.