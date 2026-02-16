Galerie Magnet übergeben: Künstler-Welt lädt ein

Vorteilswelt
16.02.2026 07:00
Die Wände der Galerie werden auch mit den neuesten Werken des Künstlers und Berg-Enkels Harald Scheicher geziert.
Von Gerlinde Schager

Frischer Wind in der Klagenfurter Galerie Palais Fugger. Wilfried Magnet hat nach 20 Jahren die Galerieräumlichkeiten übergeben. Der Tag der offenen Tür findet am Mittwoch statt! 

Zwei Jahrzehnte hat der bekannte Völkermarkter Galerist Wilfried Magnet (75) die Galerie Palais Fugger in Klagenfurt mit Kunst bestückt: „Wir haben rund 40 Ausstellungen organisiert. Es wird Zeit, leiser zu treten.“ Nun weht frischer Wind – beim altehrwürdigen Gebäude wurden nämlich die Fahnen neu gehisst.

Die Autoexpertin Petra Marko, aus dem Griffner Autohaus Marko bekannt, hat die Galerie Palais Fugger mit Anfang des Jahres übernommen und diese Woche eröffnet. Ihr Partner, Künstler Harald Scheicher, steht beratend zur Seite. Der Berg-Enkel ist Kurator des Werner Berg Museums in Bleiburg, hat zahlreiche Kunstbücher geschrieben und ist von klein auf mit Kunst verwurzelt.

Auch die Familie von Ungarns Honorarkonsulin Konstanze Röhrs freut sich sehr über die Übernahme. Marko: „Es ist eine faszinierende Welt. Hier ist ein gemütlicher Raum für jede Form der Kunst entstanden. Es soll auch entspannte Gespräche mit Freunden, Menschen, Künstlern geben.“

Bilder im Herzen der Natur
Derzeit zieren die jüngsten Werke von Scheicher die Wände. „Seine aussagekräftigen, strahlenden Bilder gehören in unsere Welt“, so Marko. Die ehrliche und faszinierende Kunst Scheichers zaubert Lebendiges ins Zimmer: „Ich fange die Bilder direkt im Herzen der Natur ein. So wie sie vor Ort entstehen, bleiben die Werke.“

Vertreten sind auch: Künstler Filius de Lacroix (Wien), Fotografin Christine Ottowitz (†) und Hernán Ricaldoni (Argentinien). Scheichers Schwester Helga ziert die Gewölbegalerie mit ihren bunt bemalten Möbeln. Ebenso ist Schmuck von Haldis Scheicher zu sehen, der von der Schau „Lückenfüller“ in New York eingeflogen worden ist: „Das sind alles spezielle Unikate.“

Im Palais sind künftig auch Lesungen und musikalische Veranstaltungen angedacht. Geöffnet ist von Mittwoch bis Freitag (16 bis 19 Uhr). Am 18. Februar ist Tag der offenen Tür (10 bis 18 Uhr) .

