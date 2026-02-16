Galerie Magnet übergeben: Künstler-Welt lädt ein

Die Autoexpertin Petra Marko, aus dem Griffner Autohaus Marko bekannt, hat die Galerie Palais Fugger mit Anfang des Jahres übernommen und diese Woche eröffnet. Ihr Partner, Künstler Harald Scheicher, steht beratend zur Seite. Der Berg-Enkel ist Kurator des Werner Berg Museums in Bleiburg, hat zahlreiche Kunstbücher geschrieben und ist von klein auf mit Kunst verwurzelt.