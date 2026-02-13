Vorteilswelt
"Special task"

Valentine’s Day: 1,500 euros for a giant bouquet of roses!

13.02.2026 09:10
Master florists Kathrin Wukounig and Tanja Pucher with the €1,500 bouquet of roses for ...
Porträt von Elisa Aschbacher
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Elisa Aschbacher und Christina Natascha Kogler

He is considered the patron saint of lovers, and in his name, February 14 is a romantic and wonderfully heartfelt day. We are talking about Saint Valentine. A young Carinthian is taking his day of honor as an opportunity to give his sweetheart a special gift: a bouquet of roses costing 1,500 euros!

The day of love is just around the corner. And according to a study, Austrians spend an average of 85 euros on gifts for this occasion. The average probably does not include the customer who ordered a huge bouquet of 255 pink roses for his sweetheart from Blumen Pucher in Klagenfurt for Saturday.

Folgen Sie uns auf