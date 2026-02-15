Die Zeichnerin, die uns den Høiby-Prozess zeigt

Sie gehört zu den wenigen Menschen, die den Prozess rund um Marius Borg Høiby im Gerichtsaal mitverfolgen dürfen. Ihre Aufgabe: Den 29-jährigen Sohn von Mette-Marit ganz genau zu beobachten, Mimik festzuhalten und dann binnen weniger Minuten eine Gerichtszeichnung anzufertigen. Mit der „Krone“ sprach Ane Hem über ihre Arbeit als Zeichnerin.