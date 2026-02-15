Ane Hem im Porträt
Die Zeichnerin, die uns den Høiby-Prozess zeigt
Sie gehört zu den wenigen Menschen, die den Prozess rund um Marius Borg Høiby im Gerichtsaal mitverfolgen dürfen. Ihre Aufgabe: Den 29-jährigen Sohn von Mette-Marit ganz genau zu beobachten, Mimik festzuhalten und dann binnen weniger Minuten eine Gerichtszeichnung anzufertigen. Mit der „Krone“ sprach Ane Hem über ihre Arbeit als Zeichnerin.
Während es im Gerichtssaal um wahr oder falsch geht, muss die Norwegerin nur auf die Körpersprache achten – und die lügt selten. Als Gerichtszeichnerin hält sie Prozesse in Bildern fest, schnell, analog und beim aktuellen Høiby-Prozess unter strengen Auflagen.
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.