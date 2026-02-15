Vorteilswelt
Ane Hem im Porträt

Die Zeichnerin, die uns den Høiby-Prozess zeigt

Ausland
15.02.2026 06:00
Ane Hem sitzt während des Prozesses bei den Medien.
Ane Hem sitzt während des Prozesses bei den Medien.(Bild: zVg)
Porträt von Katharina Pirker
Von Katharina Pirker

Sie gehört zu den wenigen Menschen, die den Prozess rund um Marius Borg Høiby im Gerichtsaal mitverfolgen dürfen. Ihre Aufgabe: Den 29-jährigen Sohn von Mette-Marit ganz genau zu beobachten, Mimik festzuhalten und dann binnen weniger Minuten eine Gerichtszeichnung anzufertigen. Mit der „Krone“ sprach Ane Hem über ihre Arbeit als Zeichnerin.

Während es im Gerichtssaal um wahr oder falsch geht, muss die Norwegerin nur auf die Körpersprache achten – und die lügt selten. Als Gerichtszeichnerin hält sie Prozesse in Bildern fest, schnell, analog und beim aktuellen Høiby-Prozess unter strengen Auflagen. 

Ausland
15.02.2026 06:00
