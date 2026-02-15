„Olympia-Bachelorette“: Heißes Date im Spa-Bereich

Die selbst ernannte „Olympia-Bachelorette“ sorgt weiter für Schlagzeilen: Am Valentinstag verbrachte die US-Rodlerin Sophia Kirkby einen „wunderschönen“ Tag im Spa-Bereich – und das mit einem Verehrer.
Das Gesicht ihres Begleiters im Bademantel verbarg die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Post hinter einem Herzchen. „Sein Gesicht wird nicht gezeigt, aber ich kann sagen: Die Gesellschaft war sehr angenehm und die Atmosphäre sehr entspannt“, schrieb sie dazu.
Schon vorher hatte Kirkby ihre Follower wissen lassen, dass sie in Cortina d‘Ampezzo nicht allein entspannen werde. Etwas später verriet sie dann: „Ich hatte heute einen wunderschönen Spa-Tag – Bademäntel, Sauna und eine kleine Auszeit nach den anstrengendsten Wochen meines Lebens.“ Für den Abend war noch ein gemeinsames Dinner mit ihrer männlichen Begleitung geplant.
„Begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf“
Kurz vor Olympia hatte Kirkby mit forschen Ankündigungen zu ihren Date-Plänen nach den Wettkämpfen für Aufsehen gesorgt und sich dabei selbst als „begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf“ bezeichnet. Die US-Amerikanerin, die 2022 und 2024 bei der WM Bronze im Doppelsitzer holte, hatte in der ersten Olympia-Woche im Doppelsitzer- und im Teamstaffel-Wettbewerb jeweils den fünften Platz belegt.
