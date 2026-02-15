XXXL-Pulli, Asia-Nudeln und anderes „Klumpert“

Enttäuschte Gesichter bei den Kunden

Das Ehepaar S. aus Neunkirchen ließ sich auf den Nervenkitzel ein. Doch die Enttäuschung folgt sofort: In einem 10-Euro-Überraschungspaket für Christine S. war ein besonders hässliches Exemplar von einem Pulli – und das noch dazu in der Größe XXXL. Herbert S. forderte sein Glück heraus und investierte 20 Euro in ein Amazon-Paket – in der Hoffnung, das eine oder andere elektronische Gadget günstig erwerben zu können. Aber auch er wurde enttäuscht: In der Schachtel befanden sich etwa 200 kleine Jutesäckchen in verschiedenen Farben.