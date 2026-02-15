XXXL-Pulli, Asia-Nudeln und anderes „Klumpert“

Enttäuschte Gesichter gab es beim „XL-Mystery-Box-Verkauf“ am Freitag in Neunkirchen (NÖ). Die als Überraschung angepriesenen Pakete entpuppten sich in den meisten Fällen als unbrauchbarer Ramsch.
„Keiner weiß, was drinnen ist“ – mit diesem Werbespruch tourt gerade der Stand „XL-Mystery-Box-Verkauf“ durch das Land. Und es sollte ein großer Tag für Schnäppchenjäger in Neunkirchen werden. Der Himmel strahlend blau, die Temperaturen angenehm. Bereits vor neun Uhr strömten die ersten Neugierigen mit gezückten Geldbörsen oder Bankomatkarten zum Stand.
„Riesenüberraschung“ um 10, 15 oder 20 Euro
Die Geschäftsidee dahinter: Nicht abgeholte Pakete und verlorene Rücksendungen von DHL, eBay, Post oder Amazon werden hier, je nach Größe, um 10, 15 oder 20 Euro, zum Verkauf angeboten. Das Spannende daran ist wie bei einem Überraschungsei: Niemand weiß, was er bekommt.
Enttäuschte Gesichter bei den Kunden
Das Ehepaar S. aus Neunkirchen ließ sich auf den Nervenkitzel ein. Doch die Enttäuschung folgt sofort: In einem 10-Euro-Überraschungspaket für Christine S. war ein besonders hässliches Exemplar von einem Pulli – und das noch dazu in der Größe XXXL. Herbert S. forderte sein Glück heraus und investierte 20 Euro in ein Amazon-Paket – in der Hoffnung, das eine oder andere elektronische Gadget günstig erwerben zu können. Aber auch er wurde enttäuscht: In der Schachtel befanden sich etwa 200 kleine Jutesäckchen in verschiedenen Farben.
Dass ich hier kein neues Handy erwische, war mir klar. Aber mit 200 Jutesackerl kann ich nicht wirklich etwas anfangen.
Herbert S., Kunde beim XL-Mystery-Stand
Auch über Social Media tauschten sich einige Leute über ihre „Beute“ aus: „Drei tolle Jacken um 15 Euro“ oder „neue Bettwäsche“. Die meisten zeigten sich jedoch enttäuscht. „Kleider, die niemand braucht“, „Klumpat“ wie Kitschschmuck oder Minihandtascherl oder Essbares wie Asia-Nudeln.
