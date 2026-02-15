LASK-Coach Kühbauer: „Das ist kein Understatement“

Buchstäblich in letzter Sekunde hat der LASK am Samstag seine Erfolgsbilanz der vergangenen Monate verlängert. Durch den von Moses Usor in der 103. Minute verwandelten Elfmeter retteten die Linzer in Ried ein 1:1 und sind nun schon seit 13 Bewerbspartien ungeschlagen. Der späte Punktgewinn ermöglichte dem LASK sogar den zumindest vorübergehenden Sprung an die Spitze der Bundesliga, doch Trainer Dietmar Kühbauer steht in der Meisterdiskussion weiter auf der Bremse.