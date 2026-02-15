Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor dem Schulbeginn

Wirbel nach Koralmbahn: Fahrpläne werden angepasst

Kärnten
15.02.2026 08:00
Auch in Villach (vor allem rund um die Verkehrsdrehscheibe Busbahnhof) galt es bei den ...
Auch in Villach (vor allem rund um die Verkehrsdrehscheibe Busbahnhof) galt es bei den Fahrplänen einiges zu optimieren.(Bild: Klaus Loibnegger)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Große Aufregung unter Eltern und Schülern: Basierend auf zahlreichen Beschwerden nach den Fahrplanänderungen der Öffis aufgrund der Koralmbahn haben die Kärntner Verkehrsbetriebe nun nachgebessert.

0 Kommentare

Rund 1000 Verbesserungsvorschläge bzw. -wünsche sind (wie berichtet) nach den Fahrplanänderungen im Öffi-System beim Verkehrsbund eingelangt. Die Hauptbetroffenen der zeitlichen Umstellungen aufgrund der Koralmbahn waren durchwegs Schülerinnen und Schüler und deren Eltern.

Teils mussten diese frühere Aufsteh- und längere Wartezeiten in Kauf nehmen als gewohnt, teils haben Jugendliche am Nachmittag ihre Anschlussbusse bzw. -züge nach Hause nicht mehr erreicht und mussten abgeholt werden.

Seit Wochen liefen diesbezüglich bereits intensive Evaluierungen mit den Schulen, Eltern und Verkehrsunternehmen. Mit dem Versprechen, dass es basierend auf den umfangreichen Erhebungen nach den Ferien Anpassungen geben wird. Und der Großteil davon wurde laut dem Verkehrsverbund in Zusammenarbeit mit den Unternehmern nun auch rechtzeitig vor dem Schulbeginn nach den Semesterferien auf Schiene gebracht.

Zitat Icon

Optimierungen in dieser Größenordnung können nur schrittweise erfolgen – weitere Anpassungen sind nach Ostern vorgesehen.

so der Verkehrsverbund

Vor allem im Bezirk Wolfsberg musste stark nachgebessert werden. Aber auch im Raum Friesach, Ferlach, St. Veit, Völkermarkt und in Oberkärnten gibt es zahlreiche Änderungen des Öffi-Fahrplans. Viele zu tun gab es auch in und rund um Villach. Optimierungen in dieser Größenordnung könnten nur schrittweise erfolgen – weitere Anpassungen seien nach Ostern vorgesehen.

Lesen Sie auch:
Aufgrund der Koralmbahn wurden die Öffi-Fahrpläne in Kärnten angepasst – viele Schüler würden ...
Hunderte Beschwerden
Öffi-Fahrpläne: „Umbau“ nach den Semesterferien
21.01.2026
Nach Koralmbahn-Start
Schulen ändern wegen Öffi-Fahrplan Unterrichtszeit
16.12.2025

Verbessern Sie mit
„Um das Angebot bestmöglich an die Bedürfnisse aller Fahrgäste anzupassen“, wie es vonseiten des Verkehrsverbundes heißt. Im Zuge dessen auch weiterhin appelliert wird, Verbesserungsvorschläge per Mail an kundenservice@vkgmbh.at zu senden.

Sämtliche Informationen zu den angepassten Fahrplänen finden sie hier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
15.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
192.952 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
117.233 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
109.711 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2344 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
725 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Kärnten
Auch Cobra rückte aus
Alarm nach Schüssen auf Parkplatz: Großfahndung!
Vor dem Schulbeginn
Wirbel nach Koralmbahn: Fahrpläne werden angepasst
Krone Plus Logo
50 Jahre Olympiasieg
Schnabl: „Heute würde ich disqualifiziert werden!“
Krone Plus Logo
Ina Jovanovic:
„Unter Jörg Haider waren viele keine Fans von uns“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: BW Linz gegen Wolfsberger AC
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf