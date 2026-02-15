Wirbel nach Koralmbahn: Fahrpläne werden angepasst

Seit Wochen liefen diesbezüglich bereits intensive Evaluierungen mit den Schulen, Eltern und Verkehrsunternehmen. Mit dem Versprechen, dass es basierend auf den umfangreichen Erhebungen nach den Ferien Anpassungen geben wird. Und der Großteil davon wurde laut dem Verkehrsverbund in Zusammenarbeit mit den Unternehmern nun auch rechtzeitig vor dem Schulbeginn nach den Semesterferien auf Schiene gebracht.