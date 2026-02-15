Wirbel nach Koralmbahn: Fahrpläne werden angepasst

Große Aufregung unter Eltern und Schülern: Basierend auf zahlreichen Beschwerden nach den Fahrplanänderungen der Öffis aufgrund der Koralmbahn haben die Kärntner Verkehrsbetriebe nun nachgebessert.
Rund 1000 Verbesserungsvorschläge bzw. -wünsche sind (wie berichtet) nach den Fahrplanänderungen im Öffi-System beim Verkehrsbund eingelangt. Die Hauptbetroffenen der zeitlichen Umstellungen aufgrund der Koralmbahn waren durchwegs Schülerinnen und Schüler und deren Eltern.
Teils mussten diese frühere Aufsteh- und längere Wartezeiten in Kauf nehmen als gewohnt, teils haben Jugendliche am Nachmittag ihre Anschlussbusse bzw. -züge nach Hause nicht mehr erreicht und mussten abgeholt werden.
Seit Wochen liefen diesbezüglich bereits intensive Evaluierungen mit den Schulen, Eltern und Verkehrsunternehmen. Mit dem Versprechen, dass es basierend auf den umfangreichen Erhebungen nach den Ferien Anpassungen geben wird. Und der Großteil davon wurde laut dem Verkehrsverbund in Zusammenarbeit mit den Unternehmern nun auch rechtzeitig vor dem Schulbeginn nach den Semesterferien auf Schiene gebracht.
Optimierungen in dieser Größenordnung können nur schrittweise erfolgen – weitere Anpassungen sind nach Ostern vorgesehen.
so der Verkehrsverbund
Vor allem im Bezirk Wolfsberg musste stark nachgebessert werden. Aber auch im Raum Friesach, Ferlach, St. Veit, Völkermarkt und in Oberkärnten gibt es zahlreiche Änderungen des Öffi-Fahrplans. Viele zu tun gab es auch in und rund um Villach. Optimierungen in dieser Größenordnung könnten nur schrittweise erfolgen – weitere Anpassungen seien nach Ostern vorgesehen.
„Um das Angebot bestmöglich an die Bedürfnisse aller Fahrgäste anzupassen“, wie es vonseiten des Verkehrsverbundes heißt. Im Zuge dessen auch weiterhin appelliert wird, Verbesserungsvorschläge per Mail an kundenservice@vkgmbh.at zu senden.
Sämtliche Informationen zu den angepassten Fahrplänen finden sie hier.
