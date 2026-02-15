2,06-m-Goalie Wiegele: WM-Hoffnung stirbt zuletzt!

Die Nummer 1 bei Viktoria Pilsen ist er genauso wie er einer der größten, wenn nicht gar der größte Fußballer überhaupt ist, den unsere rot-weiß-rote Heimat jemals hervorgebracht hat, zumindest von der Körpergröße her – für Österreichs A-Nationalteam hat Florian Wiegele allerdings noch nicht auflaufen dürfen! In Teil 2 des großen krone.at-Interviews erzählt der steirische Goalie-Riese allerdings davon, mit wem aus dem Betreuerstab von Teamchef Ralf Rangnick er bereits Kontakt hat, ob er sich noch Chancen ausrechnet, auf den WM-Zug aufzuspringen, wer sein großes Vorbild in Sachen Torwart-Spiel gewesen ist, erzählt er über die ständige Thematisierung seiner Größe und über seinen Plan B, wenn es mit einer Profi-Karriere nicht geklappt hätte …
