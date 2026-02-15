Kurz vor Rennen: Prominenter Name sagt Start ab!

Brasilien feiert ersten Winter-Olympiasieger
Jubel um Braathen
Am Sonntag geht der Damen-Riesentorlauf bei den Olympischen Spielen über die Bühne. Mit Wendy Holdener wird ein prominenter Name fehlen.
Wie der „Blick“ berichtet, sagte die Schweizerin ihren Start kurz vor dem Rennen ab. Stattdessen konzentriert sich die 32-Jährige vollends auf den Slalom und schiebt noch ein zusätzliches Training ein.
Somit gehen nur Camille Rast, Vanessa Kasper und Sue Piller für die Schweiz am Sonntag auf Medaillenjagd.
