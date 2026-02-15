Vorteilswelt
Bitteres Olympia-Aus

Verheerender Sturz: Ski-Juwel verletzt sich schwer

Olympia
15.02.2026 08:48
Giada d’Antonio verletzte sich im Training schwer.
Giada d’Antonio verletzte sich im Training schwer.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bitteres Olympia-Aus für Giada d’Antonio: Das erst 16-jährige italienische Ski-Juwel verletzte sich bei einem Sturz schwer.

0 Kommentare

Mit ihren Teamkolleginnen hatte Giada d’Antonio in Toblach ein Riesenslalom-Training absolviert. Die italienische Nachwuchshoffnung blieb bei einem Tor hängen und stürzte heftig. Mit bitteren Folgen!

Giada d’Antonio
Giada d’Antonio(Bild: AP/Jacquelyn Martin)

Wie Italiens Skiverband mitteilt, bestätigte eine MRT-Untersuchung einen Riss des Kreuzbandes im rechten Knie. Ein heftiger Rückschlag für die „Ski-Shakira“, die Ende Dezember im Semmering-Slalom ihr Weltcup-Debüt gefeiert hatte, jedoch im ersten Durchgang ausgeschieden war.

Kometenhafter Einstieg in FIS-Zirkus
D’Antonio hatte sich mit einem kometenhaften Einstieg in den FIS-Zirkus empfohlen. Die Tochter eines Zahnarztes aus San Sebastiano al Vesuvio nahe Neapel und einer Kolumbianerin sorgte im November für Aufsehen, als sie am Schweizer Schilthorn gleich zwei FIS-Slaloms gewann – und das mit den hohen Startnummern 82 und 63. Damit katapultierte sie sich in die Top 16 der italienischen Slalomfahrerinnen und direkt ins Blickfeld der Weltcup-Verantwortlichen.

Lesen Sie auch:
Wendy Holdener
Olympia-Riesentorlauf
Kurz vor Rennen: Prominenter Name sagt Start ab!
15.02.2026
Olympia im Ticker
Der Riesentorlauf der Damen – ab 10 Uhr LIVE
15.02.2026

Aus in der Kombi
Sensationell durfte sie sich dann sogar über ein Olympia-Ticket freuen. Am Dienstag feierte sie in der Team-Kombination ihr Debüt. Allerdings schaffte sie es bei ihrem Slalom-Auftritt nicht ins Ziel. 

Olympia
15.02.2026 08:48
