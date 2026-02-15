Was Gerüchte um Taylor Swift alles bewirken können

Wäre Swift gekommen, hätte sie ein turbulentes Ende der Runde ihres Verlobten Travis Kelce, der als Footballer bei den Kansas City Chiefs selbst ein Star in den USA ist, erlebt. Denn Kelce traf mit seinem zweiten Schlag am letzten Loch einen Zuschauer. Er ging sofort hin, entschuldigte sich und gab ein Autogramm. Der Zuschauer kam mit einem kleinen blauen Fleck davon.