Was Gerüchte um Taylor Swift alles bewirken können

Aus allen Richtungen kamen die Gerüchte, dass Taylor Swift ihren Verlobten Travis Kielce beim AT & T Pebble Beach Pro-Am zuschauen wird. Das führte zu einem Zuschaueransturm. Die Veranstalter verkauften Tickets im Wert von 80.000 Dollar an „Swifties“. Nur der Musik-Superstar war dann gar nicht da. Zum Sportlichen: Sepp Straka liegt nach dem dritten Tag des mit 20 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Mega-Events als geteilter Zweiter voll im Rennen um den Sieg.
Wäre Swift gekommen, hätte sie ein turbulentes Ende der Runde ihres Verlobten Travis Kelce, der als Footballer bei den Kansas City Chiefs selbst ein Star in den USA ist, erlebt. Denn Kelce traf mit seinem zweiten Schlag am letzten Loch einen Zuschauer. Er ging sofort hin, entschuldigte sich und gab ein Autogramm. Der Zuschauer kam mit einem kleinen blauen Fleck davon.
