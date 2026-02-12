Frankreich fordert weniger Fleisch auf dem Teller

Streit hinter den Kulissen

Die genaue Formulierung der Empfehlungen hatte in Frankreich hinter den Kulissen für Streit gesorgt. Das Umweltministerium plädierte für eine konkrete Reduzierung des Fleischkonsums, während das Agrarministerium lediglich eine Begrenzung vorschlagen wollte. Letztlich entschied die Regierung, die Strategie als Aufruf zu „ausgewogenem Fleischkonsum“ zu präsentieren.