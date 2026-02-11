Ex-ORF-Journalisten fordern Verbleib El-Gawharys

Mehr als 21.100 Menschen (Stand: 11. Februar, 10.05 Uhr) haben inzwischen eine Petition für den Verbleib des Korrespondenten und die Beibehaltung des Büros in Kairo unterschrieben. „Ein solcher Schritt erweckt den Eindruck, dass journalistische Unabhängigkeit dort an Grenzen stößt, wo Berichterstattung politisch unangenehm wird. Diese Entscheidung betrifft nicht nur eine Personalfrage. Sie betrifft die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags, die Glaubwürdigkeit des ORF und das Vertrauen der Allgemeinheit, die diesen Auftrag finanziert“, hielt der Initiator fest. Der Nahost-Experte könnte nach dem Auslaufen seines Vertrags theoretisch noch als freier Journalist für das Medium arbeiten.