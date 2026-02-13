Charakter geht bei Vierbeinern oft vor Optik

Traumatisiert, schlecht behandelt oder gesundheitlich angeschlagen – leider sehen Tierheimmitarbeiter immer wieder die gleichen Tiere auf ihrer Türschwelle. „Es landen häufig ähnliche Rassen bei uns. Viele schaffen sich Tiere nach der Optik an, kommen aber nicht mit dem Charakter zurecht“, weiß Tierpflegerin Christina. Sie führt uns durch den „Garten Eden“ in Klagenfurt, wo sie schon ihre Lehre gemacht hat. Gerade bei den Hunden erkenne man ein Muster – groß, falsch oder gar nicht erzogen und vor allem missverstanden.