Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiere in Kärnten

Charakter geht bei Vierbeinern oft vor Optik

Kärnten
13.02.2026 11:00
Im Tierheim „Garten Eden“ leben verträgliche Hunde in Gruppen zusammen.
Im Tierheim „Garten Eden“ leben verträgliche Hunde in Gruppen zusammen.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Immer wieder landen ähnliche Schicksale im Tierheim „Garten Eden“ in Klagenfurt. Wer ein Tier haben will, sollte sich aber vorab informieren und nicht nur aufs Aussehen achten.

0 Kommentare

Traumatisiert, schlecht behandelt oder gesundheitlich angeschlagen – leider sehen Tierheimmitarbeiter immer wieder die gleichen Tiere auf ihrer Türschwelle. „Es landen häufig ähnliche Rassen bei uns. Viele schaffen sich Tiere nach der Optik an, kommen aber nicht mit dem Charakter zurecht“, weiß Tierpflegerin Christina. Sie führt uns durch den „Garten Eden“ in Klagenfurt, wo sie schon ihre Lehre gemacht hat. Gerade bei den Hunden erkenne man ein Muster – groß, falsch oder gar nicht erzogen und vor allem missverstanden.

Amber ist eine freundliche, sieben Jahre alte Schäfermix-Hündin. Sie ist sehr sportlich, braucht ...
Amber ist eine freundliche, sieben Jahre alte Schäfermix-Hündin. Sie ist sehr sportlich, braucht also ein Herrchen oder Frauchen mit Energie. Andere Hunde mag sie je nach Sympathie auch. 0660/2788212.(Bild: Tierheim Garten Eden)
Buddy hätte gern ein Zuhause mit viel Geduld und Zeit, denn der 1,5 Jahre alte Mix aus Amstaff ...
Buddy hätte gern ein Zuhause mit viel Geduld und Zeit, denn der 1,5 Jahre alte Mix aus Amstaff und Labrador wird gerne beschäftigt. „Buddy“ ist verträglich und freundlich.(Bild: Tierheim Garten Eden)
Lily hat leider Epilepsie, ist aber ansonsten topfit. Die Hündin ist 1,5 Jahre alt und mag ...
Lily hat leider Epilepsie, ist aber ansonsten topfit. Die Hündin ist 1,5 Jahre alt und mag sowohl Katzen als auch andere Hunde sehr gern. Der kleine Dackelmix sucht nun ein „für immer Zuhause“ mit Herz. 0660/2788212.(Bild: Tierheim Garten Eden)
Lilo sucht noch immer nach einem Menschen mit Herz. Sie ist erst 1,5 Jahre alt und freundlich. ...
Lilo sucht noch immer nach einem Menschen mit Herz. Sie ist erst 1,5 Jahre alt und freundlich. Trotzdem braucht sie eine erfahrene Hand. Mit einigen Hunden versteht sie sich, aber nicht mit allen. 0660/2788212.(Bild: Tierheim Garten Eden)

„Qualzuchten werden abgegeben“
Häufig sind es auch Qualzuchten, die beim „Garten Eden“ abgegeben werden. Dabei wird im Grunde in Kauf genommen, dass die Tiere Atemprobleme, Rückenschmerzen, chronische Entzündungen oder Zahnfehlstellungen haben, nur damit sie ein bestimmtes Schönheitsideal erfüllen. Bekannt ist das vor allem bei Hunden wie Möpsen oder Bulldoggen. Aber auch Katzen leiden unter den Zuchtkriterien.

Lesen Sie auch:
„Rudi“ gefällt es in Eberndorf offenbar besonders gut.
Verpasste Abflug
Storch „Rudi“ erobert die Herzen der Südkärntner
20.01.2026
Schoko und Co.
Weihnachtsleckereien sind Gefahr für Haustiere
25.12.2025

Immer häufiger tauchen etwa „Scottish Fold“-Katzen mit extremen Faltohren auf. „Die Tiere leiden extrem unter diesen Züchtungen“, erzählt Denise. Auch sie ist Tierpflegerin im „Garten Eden“. Wenn hohe Tierarztrechnungen ins Haus flattern, werden die Katzen oftmals ausgesetzt oder landen im Tierheim. Gesetzlich verboten sind diese Zuchtpraktiken nicht, beim Kauf sollte aber dringend darauf geachtet werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.02.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.263 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.145 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.759 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1268 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
967 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
829 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Tiere in Kärnten
Charakter geht bei Vierbeinern oft vor Optik
Krone Plus Logo
„Spezielle Aufgabe“
Valentinstag: 1500 Euro für Riesen-Rosenstrauß!
Kleine Skigebiete
Skispaß für Nachwuchs: Klassiker geht in Betrieb
Krone Plus Logo
Villachs Ungarn-Doppel
Klublegende Unterluggauer bewarb sich beim VSV
In Wohnung des Diebes
Gestohlenen Scooter mit Tracker wiedergefunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf