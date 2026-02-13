Vorteilswelt
„Ranking lügt nie“

ÖTV-Team im Davis Cup erstmals seit 2013 in Top-10

Tennis
13.02.2026 11:57
Jurij Rodionov
Jurij Rodionov(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Davis-Cup-Team rangiert nach dem Erreichen des Viertelfinales im Vorjahr und dem 3:2-Erstrundensieg in Japan erstmals seit 13 Jahren wieder in den Top Ten im Nationenranking. Nach dem Sieg in Tokio kletterte die Truppe von Kapitän Jürgen Melzer auf Rang neun, die bisher beste Platzierung war bisher zweimal im Jahr 2012 Position acht gewesen. Die Davis-Cup-Rankings gibt es seit 2. Dezember 2001. 

Mit einem Heimsieg über Belgien am 18./19. oder 19./20.9 könnte es nicht nur im Ranking weiter nach oben gehen, sondern es würde die neuerliche Qualifikation für das Final 8 im November in Bologna bedeuten. „Es zeigt, dass wir über die letzten Jahre hinweg konstant gut gespielt haben, meistens jene Matches gewonnen haben, die wir gewinnen müssen, und auch nach oben dann auch die eine oder andere Nation geschlagen haben, die höher als wir gereiht war“, meinte Melzer über die Entwicklung. „Das Ranking lügt nie. Deshalb ist es eine schöne Bestätigung für die gemeinsame Arbeit und die jüngsten Siege“, fügte der ÖTV-Rekord-Davis-Cup-Spieler hinzu.

