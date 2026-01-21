Öffi-Fahrpläne: „Umbau“ nach den Semesterferien

Dringender Handlungsbedarf in einigen Regionen

Auch Kärntens Bildungsdirektorin Isabella Penz unterstützt proaktiv den Verbesserungsprozess – zumal einige Einrichtungen mittlerweile gar die Unterrichtszeiten an die neuen Fahrpläne angepasst haben: „Wir haben an sämtlichen Schulen die Möglichkeit einer Elternbefragung ins Leben gerufen. Aktuell werden die hunderten Verbesserungsvorschläge ausgewertet. Diese geben wir an den Verkehrsverbund weiter. Handlungsbedarf scheint es aber vor allem im Drau- und im Lavanttal zu geben.“