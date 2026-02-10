Mann stürmt Schmuckgeschäft mit Waffe und flüchtet

Ein Mann soll Ende Jänner mit einer Faustfeuerwaffe ein Schmuckgeschäft in Wien-Landstraße gestürmt und beraubt haben. Trotz intensiver Fahndung durch die Polizei gelang dem Verdächtigen die Flucht. Sichergestellte Lichtbilder sollen nun Hinweise auf ihn liefern.
Trotz umfassender Fahndungsmaßnahmen kurz nach der Tat am 31. Jänner ist dem Verdächtigen die Flucht gelungen. Das Landeskriminalamt Wien führte seither intensive Ermittlungen in dem Fall und stellte Fahndungsbilder des tatverdächtigen Mannes sicher.
Trug Markenkleidung und Pistole
Auf den Bildern sind deutlich erkennbare Merkmale sichtbar. Es handelt sich um einen Mann, etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, mit mittlerer Statur und Vollbart. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit einer olivgrünen Hose, einer dunklen Jacke, einer weinroten Wollhaube der Marke Tommy Hilfiger und dunklen Sportschuhen der Sportfirma Nike. Er trug zudem einen schwarzen Adidas-Rucksack bei sich sowie eine Pistole.
Polizei bittet um Hinweise
Zeugen, die den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Flucht beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise, auch anonym, nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.
