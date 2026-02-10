Mann stürmt Schmuckgeschäft mit Waffe und flüchtet

Trug Markenkleidung und Pistole

Auf den Bildern sind deutlich erkennbare Merkmale sichtbar. Es handelt sich um einen Mann, etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, mit mittlerer Statur und Vollbart. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit einer olivgrünen Hose, einer dunklen Jacke, einer weinroten Wollhaube der Marke Tommy Hilfiger und dunklen Sportschuhen der Sportfirma Nike. Er trug zudem einen schwarzen Adidas-Rucksack bei sich sowie eine Pistole.