Ausgezeichnetes Engagement für die Artenvielfalt

Kategorie „NGOs, Vereine und Körperschaften öffentlichen Rechts“:

Mit dem Projekt „Fledermaus Findlinge und Problemquartiere in der Steiermark“ von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ) mit Oliver Gebhardt an der Spitze wird Fledermaus-Findlingen geholfen, indem sie durch eine Kooperation mit dem Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ professionelle Hilfe erfahren. Zudem werden Personen fachlich beraten, die Fledermäuse in oder an ihrem Haus und damit ein Problem haben. So können auch wertvolle Daten zur Verbreitung der Arten gewonnen werden.