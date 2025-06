Warum wir Biodiversität erhalten & fördern müssen

In dieser Folge tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Biodiversität: die unglaubliche Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Lebensräumen, die unseren Planeten so lebendig macht. Doch diese Vielfalt ist bedroht: Klimawandel, Umweltverschmutzung und zu viel Verbauung setzen der Natur massiv zu.