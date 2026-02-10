Skikurse kosten 150 Euro mehr als vor zwei Jahren

Die Wintersportwochen an den Wiener Schulen werden immer teurer. Für viele Eltern sind sie nicht mehr leistbar. Dabei haben Skikurse und Co. einen großen Mehrwert für die Schüler.
Fünf Tage in Salzburg oder Tirol, Jugendherberge, Verköstigung und möglicherweise noch Skiausrüstung. Eltern müssen da ganz schön tief in die Geldtasche greifen.
Ausflüge kosten von 280 Euro für drei Tage bis 600 Euro für fünf Tage pro Kind, heißt es von der Servicestelle Schulsportwochen. Dort können Eltern, für die Skikurse und Co. nicht mehr leistbar sind, einen Antrag auf den 2023 eingeführten Schulsportwochen-Hunderter einbringen.
„Viele Eltern sehen den Mehrwert nicht“
Mehr als 4800 Kindern ermöglichte man die Teilnahme an Sportwochen. 50 Prozent aller Anträge stammen aus Wien. Das hat auch etwas mit der Distanz zu den Skigebieten zu tun, erklärt Barbara Hofmann, Vorsitzende des Verbands der Elternvereine in Wien. Sie merke schon, dass „viele Eltern, die vielleicht selbst nicht Skifahren, den Mehrwert nicht sehen“, sagt sie.
Dass sich die Dauer der Skikurse verkürze, habe sie aber noch nicht wahrgenommen. „Wenn wir in Wien wegfahren, dann schon mehrere Tage“, sagt sie.
Am teuersten seien nach wie vor die Sprachreisen. Bei den Skikursen falle es nur mehr auf, weil die Preissprünge „extrem“ gewesen seien. „Verglichen mit vor zwei Jahren kostet es jetzt schon 150 Euro mehr“, erklärt sie.
Noch finden alle Skikurse wie geplant statt
Dennoch sei ihr nicht bekannt, dass ein Skikurs in Wien wegen zu geringer Teilnahme nicht stattfindet. Finanzielle Unterstützung bekommt man dabei von Elternvereinen am Schulstandort oder von der Bildungsdirektion.
Die AK Wien rät Eltern, sich in jedem Fall bei der Direktion zu melden, sollte das Geld für Ausflüge zu knapp werden. Der Mehrwert für die Kinder sei nämlich sehr hoch.
