Skikurse kosten 150 Euro mehr als vor zwei Jahren

„Viele Eltern sehen den Mehrwert nicht“

Mehr als 4800 Kindern ermöglichte man die Teilnahme an Sportwochen. 50 Prozent aller Anträge stammen aus Wien. Das hat auch etwas mit der Distanz zu den Skigebieten zu tun, erklärt Barbara Hofmann, Vorsitzende des Verbands der Elternvereine in Wien. Sie merke schon, dass „viele Eltern, die vielleicht selbst nicht Skifahren, den Mehrwert nicht sehen“, sagt sie.