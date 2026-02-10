„70 Prozent der Pflege könnten digitalisiert sein“

In vielen Branchen ist in den vergangenen 50 Jahren die Produktivität massiv gestiegen – Telekommunikation, Post- und Kurierdienste sowie die Pharmazeutik führen die Liste an, die Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, vergangene Woche in Graz präsentiert hat. Im Gesundheitsbereich jedoch hinkt die Produktivität nach – was das System teurer und teurer macht. „Irgendwann können wir uns das fiskalisch nicht mehr leisten“, sagt Helmenstein. Das bedeutet, der Staat kann die Kosten nicht mehr stemmen.